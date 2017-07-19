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Завод по выпуску фибролитовых плит появится в Череповце

Наталья Кузнецова 19.07.2017 В России, Новости

В индустриальном парке «Череповец» началось строительство завода, который будет выпускать фибролитовые плиты. Как сообщает правительство Вологодской области, официальный старт возведению нового предприятия был дан 14 июля.

Инициатором строительства стал «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» (ЧФМК). Специалисты предприятия в ноябре 2015 года представили проект на инвестиционном совете при главе региона и получили одобрение. Правительство выделило инвестору участок в аренду площадью более 15 гектаров под возведение завода.

Директор ЧФМК Евгений Коротков сказал, что предприятие будет выпускать фибролитовые плиты и панели – современный стройматериал на основе древесины, обладающий высокой огнестойкостью, звукопоглощением, долговечностью и удобством обработки.

Объем инвестиций в проект превышает 3,6 млрд рублей. Первую очередь завода планируется построить до конца 2017 года и выпустить первые плиты. В случае реализации проекта будут созданы 234 рабочих места, а мощности завода после выхода на проектную мощность составят более 100 тыс. кубометров плит.

Добавим, завод по производству фибролитовых плит стал первым резидентом индустриального парка «Череповец».

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