В центре Москвы загорелась высотка

В Москве загорелось 27- этажное здание на улице Новый Арбат, 17, сообщает столичное управление МЧС России. По данным ведомства, общая площадь пожара составила около 200 кв. метров.

Сигнал о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 10:35 утра по местному времени. В здании, находящемся на реконструкции, горела территория седьмого этажа. На место ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС.

По информации ТАСС, спасатели прибыли спустя семь минут после вызова. Как выяснилось, в высотке на шестом и седьмом этажах загорелись строительные материалы. Сотрудники МЧС эвакуировали 26 рабочих. Всего в здании трудились порядка 80 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов, пламя изначально было небольшим. Огонь по кабельным шахтам задел пятый этаж.

Пожарные спустя час после получения сигнала локализовали пламя и начали проливку отдельных очагов возгорания. Сотрудники МЧС полностью справились с пожаром к полудню.

В тушении пожара приняли участие 60 спасателей и 21 единица специальной техники.