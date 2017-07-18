Разработана первая редакция ГОСТ на автоматические установки и модули газопорошкового пожаротушения

ФГБУ ВНИИПО МЧС России сообщает, что разработана первая редакция проекта межгосударственного ГОСТ «Установки и модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний». В пояснительной записке к документу говорится, что зарубежные нормативы, касающиеся автоматических установок газопорошкового пожаротушения (АУГППТ) не обнаружены. Стандарт разрабатывается впервые.

В документе дается определение 13 терминам, включая «нормативную интенсивность подачи ГПОВ», «нормативную огнетушащую концентрацию», «централизованную автоматическую установку газопорошкового пожаротушения».

Кроме того, в ГОСТ приводятся требования к компонентам газопорошкового огнетушащего вещества, классификация модулей ГППТ и УГППТ, технические требования к ним, а также методы их испытания.

Отдельно приводятся классификация, техтребования АУГПП для защиты резервуаров с нефтью и нефтепродуктами. В документе также содержатся техтребования к пожарной сигнализации для защиты резервуаров, емкости с огнетушащим порошком, системе подачи пены от мобильных средств пожаротушения, баллонам с огнетушащим газом.

«Применение стандарта позволит повысить уровень противопожарной защиты объектов за счет внедрения нормативных требований к указанным автоматическим установкам газопорошкового пожаротушения, решит задачи по созданию единого экономического пространства государств-членов СНГ и ЕАЭС, которые требуют наличия общей (единой) нормативной базы, в данном случае – нормативно-технических документов по производству автоматических систем пожаротушения», – говорится в пояснительной записке.

ГОСТ разрабатывался в соответствии с Программой национальной стандартизации на 2017 год (шифр 1.2.274-2.010.16). Над документом работали специалисты компании ООО «Каланча».

Замечания можно присылать до 10 сентября 2017 года по адресу 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 22/1.