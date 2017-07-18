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В Хабаровском крае удалось предотвратить взрыв 90 баллонов с пропаном

Анастасия Крутикова 18.07.2017 В России, Новости

17 июня в Комсомольске-на-Амуре (поселок Менделеева, в затоне в районе улице Ремонтной) произошло возгорание на барже, на которой находились 90 баллонов с пропаном. На палубе баржи горела строящаяся холодильная установка, выполненная из металлического каркаса и сэндвич-панелей, информирует ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Незамедлительно были приняты меры к недопущению распространения огня, к месту горения был подан ствол с водой и организована разборка конструкции», − сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Ликвидировать пожар удалось за 15 минут. Пострадавших нет.

По оценкам МЧС, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности сварочных работ.

25 июня в Хабаровском крае также горела баржа. Тогда пожар в Амуре в районе Хорпинского шоссе распространился на деревянную пристройку по двум ярусам баржи. Общая площадь пожара составила 400 метров. Розлива топлива не произошло.

Фото: www.komcity.ru

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