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На химпредприятии Дзержинска сгорел цех

Наталья Кузнецова 17.07.2017 В России, Новости

Крупный пожар произошел утром 16 июля на химическом предприятии Дзержинска. Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, на производственной площадке завода «Астат» загорелся цех по розливу растворителя.

Тревожный сигнал о возгорании в восточной промзоне на Игумновском шоссе поступил в 07:45 утра по местному времени. На место ЧП выехали сотрудники оперативной группы регионального управления МЧС и пожарно-спасательного гарнизона.

Как оказалось, на территории предприятия горела кровля одноэтажного кирпичного здания, а рядом стояли три фуры. Спасатели отогнали машины в безопасное место и проложили три магистральные линии.

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание в 10:35 утра. Общая площадь пожара составила 600 кв. метров. В ликвидации последствий было задействовано 17 единиц техники и 47 спасателей.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

Специалисты Роспотребнадзора не выявили в атмосферном воздухе превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Однако, несмотря на такое заключение лаборатории, сотрудники санитарного ведомства посоветовали жителям Дзержинска не открывать окна и почаще делать влажную уборку.

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