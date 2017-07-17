В 2017 году рынок минваты может просесть еще на 9 %

Такой прогноз озвучил Андрей Некипелов, директор компании «Метадинеа» (дочерняя компания «Метафракса»). С докладом о состоянии рынка минваты и сырья для ее производства он выступил на семинаре по проблемам эффективного использования в строительной отрасли России минеральной ваты и фасадных систем, сообщает корпоративное издание компании «Метафракс».

По его словам, спад рынка минваты связан с общим падением строительства. Причем снижение рынка зафиксировано еще в 2016 году. Тогда потребление упало на 4 %, а производство – лишь на 1,5 %. Незначительное падение выпуска минваты связано с наращивание экспортного направления.

При этом, подчеркнул докладчик, производство синтетических смол для производства минваты на площадках«Метафракса» в Орехово-Зуево и Губазе не снижается, а в дальнейшем будет только увеличиваться.

В 2016 году, по данным «ТехноНИКОЛЬ», спрос на теплоизоляцию упал на 10 %. Рост этого рынка в 2017 году директор ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола Юрий Савкин связывал с подготовкой спортивных объектов к ЧМ-2018 по футболу и Зимней Универсиаде, а также реализацией специальных программ развития Дальнего Востока.

«Метадинеа» выпускает смолы для строительной промышленности, выпуска древесных плит, а также смолы, которые используются как связывающее клеевое решение для выпуска минераловатного утеплителя.

В списке ведущих экспортеров России за 2016 год, составленные аналитическом агентством «Эксперт», ПАО «Метафракс» опустилась на две строчки, заняв 16 позицию.