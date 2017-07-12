Российские ЛК-заводы готовы к сырьевому импортозамещению

Отечественные производители огнезащитных покрытий способны снизить применение импортного сырья до 50 % при выпуске продукции. В этом уверен руководитель направления огнезащитных материалов «Ярославской лакокрасочной компании» Сергей Кулебякин.

Специалист на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» прокомментировал «Огнепорталу» недавнее постановление правительства России, которое вводит требования к заводам ЛК-отрасли. Документ предусматривает, в частности, снижение доли импортного сырья к 1 января 2021 года до 50 %.

Как отметил Сергей Кулебякин, высокая доля привозных компонентов останется в производстве материалов для автопрома, поскольку в России нет качественных пигментов. Также заграничные компании поставляют добавки, но это небольшая доля. В остальном сырье для производства красок возможно купить в России.

«Существенную долю пентаэритритов производит «Метафракс». Доля импортного сырья в ЛКМ на водной основе составляет 40 – 50 %, в «органике» меньше – 35 — 40 %. При увеличении доли российских компонентов встанет вопрос о качестве итогового покрытия. Чтобы перейти на отечественные компоненты, нужно повысить их качество, а в первую очередь, связующих», – сообщил С. Кулебякин.

Напомним, международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» прошла в Казани с 6 по 7 июля. Спонсорами выступили компании «ОБО Беттерманн» и «VSCГРУПП».

Подробнее с материалами участников мероприятия вы можете ознакомиться на «Огнепортале».