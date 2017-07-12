«Тизол» разрабатывает новый огнезащитный состав

Уральская компания «Тизол» отказалась от разработки вспучивающегося огнезащитного состава. Специалисты взамен создают новый продукт, сообщил «Огнепорталу» заместитель главного инженера по развитию предприятия Евгений Кузнецов на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» в Казани.

«Если два года назад мы питали надежды сделать хороший интумесцентный состав, то с сегодняшней ситуацией на рынке мы понимаем, что экономически невыгодно «выходить» с этим продуктом. Поэтому у нас новая разработка. Пока ее афишировать рано. Это просто защитный состав, который мы планируем широко распространять», – пояснил Евгений Кузнецов.

Напомним, международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» прошла в Казани с 6 по 7 июля. Спонсорами выступили компании «ОБО Беттерманн» и «VSCГРУПП».