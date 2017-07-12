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«Тизол» разрабатывает новый огнезащитный состав

Наталья Кузнецова 12.07.2017 В России, Новости

Уральская компания «Тизол» отказалась от разработки вспучивающегося огнезащитного состава. Специалисты взамен создают новый продукт, сообщил «Огнепорталу» заместитель главного инженера по развитию предприятия Евгений Кузнецов на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» в Казани.

«Если два года назад мы питали надежды сделать хороший  интумесцентный состав, то с сегодняшней ситуацией на рынке мы понимаем, что экономически невыгодно «выходить» с этим продуктом.  Поэтому у нас новая разработка. Пока ее афишировать рано. Это просто защитный состав, который мы планируем широко распространять», – пояснил Евгений Кузнецов.

Напомним, международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» прошла в Казани с 6 по 7 июля. Спонсорами выступили  компании «ОБО Беттерманн» и «VSCГРУПП».

 

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