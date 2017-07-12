«ОБО Беттерманн»: мы нацелены на российский бизнес

Компания «ОБО Беттерманн» намерена расширять производство огнезащитных материалов в России. Об этом на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» в Казани заявил менеджер по продукту «BSS Системы» Евгений Кандрашкин.

Как отметил специалист, в прошлом году концерн запустил предприятие в особой экономической зоне «Липецк» площадью 50 тыс. квадратных метров. С этого момента компания стала российским производителем. На этом «ОБО Беттерманн» не намерена останавливаться.

«Планируется открытие мощностей по всем существующим продуктовым линиям. В следующем году запускается строительство цеха горячего цинкования. Мы нацелены на российский бизнес и отечественное производство», – сообщил «Огнепорталу» Е. Кандрашкин.

По его словам, компания работает в направлении импортозамещения и старается применять на производстве российское сырье. Сейчас огнезащитные материалы большей частью выпускаются из иностранных компонентов, поскольку на отечественном рынке сложно найти качественные составляющие.

Добавим, компания «ОБО Беттерманн» выступила спонсором международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» в Казани.