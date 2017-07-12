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Два десятка машин сгорели в Свердловской области

Наталья Кузнецова 12.07.2017 В России, Новости

Специалисты намерены решить проблему возгораний автотранспорта в Свердловской области и других регионах России при помощи газового пожаротушения.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, на Среднем Урале с начала июля сгорели не менее 20 автомобилей. Причем половина возгораний транспорта произошла в Екатеринбурге.

Как следует из оперативной информации ведомства, огонь повреждал преимущественно моторные отсеки машин, где расположена проводка. Так,  12 июля в Екатеринбурге на улице Фурманова сгорели Skoda Aktavia и Volkswagen. Огонь охватил салон и подкапотное пространство автомобилей. В этот же день сгорел грузовик «Урал» неподалеку от Талицы и ВАЗ-2106 в Артинском городском округе. Машины, по данным спасателей, горели в регионе каждый день, начиная с 1 июля.

Директор екатеринбуржской компании «УрФО 01» (официальный дистрибьютор «ПироХимика — Центр») Антон Филин отметил, что разработчики обеспокоены проблемой частых возгораний транспорта на Среднем Урале. Однако пока невозможно спасти автомобиль от пожара.

«Некоторые производители заявляют, что решение есть, но оно может быть опасно для людей. В системы заключается слишком много огнетушащего вещества, которое потенциально может защищать пространство. Если эта масса попадет в вентиляцию, то может вызвать смерть. Сейчас мы ведем разработку системы, которая будет сбивать пожар и не давать ему разгореться в полном объеме. Я не рекомендовал бы какие-либо существующие на рынке системы ставить в подкапотное пространство», – поделился с «Огнепорталом» Антон Филин на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» в Казани.

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