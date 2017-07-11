Материалы казанской конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

«Огнезащитные материалы производства Элокс-Пром для объектов НГК и атомной промышленности, «Элокс-Пром» (Москва)

Решения компании O3 для огнезащиты объектов нефтегазового комплекса, «О3-Коутингс» (Москва)

Пожарная безопасность и огнезащита строительных конструкций с применением систем сухого строительства, «Кнауф Гипс» (Москва)

Особенности современного российского законодательства применительно к огнестойкости строительных конструкций, ИЦ «Прозаск» (Москва)

Оборуддование АДЛ для систем автоматического пожаротушения на объектах повышенной опасности, «АДЛ» (Казань)

Применение современных технологий для защиты электроустановок от возгораний. Статистика. Нормативно-законодательная база, «УРФО – 01» (Екатеринбург)

Оценка соответствия требованиям ПЮ объектов защиты в условиях изменения законодательства в условиях изменения законодательства, Евгений Мешалкин, академик ВАН КБ, НАН ПБ, вице-президент по науке НПО «Пульс», член подкомиета НОП по вопросам пожарной безопасности

Особенности огнезащиты и пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса, Олег Ламкин, вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ (Москва)

Проблемы обеспечения противопожарной защиты при прокладке инженерных коммуникаций, «ОБО Беттерманн» (Москва)

Фоторепортаж с конференции.