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При пожаре в ТРЦ «Рио» пострадало 18 человек

Анастасия Крутикова 11.07.2017 В России, Новости

В результате вспыхнувшего накануне вечером пожара в ТРЦ «Рио» на Дмитровском шоссе (Москва) пострадало 18 человек, 14 из них были госпитализированы.

Избежать более тяжелых последствий удалось благодаря своевременно сработавшим системам оповещения и дымоудаления, а также грамотным действиям охранников, сообщает ГУ МЧС России по Москве. Всего из здания было эвакуировано 3 тысячи человек.

Для тушения пожара было создано шесть участков, поданы 10 водяных стволов, использовалась установка, генерирующая воздушно-механическую пену. К месту пожара был направлен пожарный поезд.

Добавим, что информация о возгорании поступила в 16:39. Пламя распространилось на площадь в тысячу квадратных метров. Из-за сильного задымления — 70 тысяч квадратных метро — пожару был присвоен ранг №4. Спустя полтора часа он был локализован, ранг пожара понижен до №1. В 23:27 — ликвидирован. В тушении участвовало 69 подразделений (245 человек личного состава).

В феврале 2017 года здание ТРЦ «Рио» на Дмитровском шоссе проверяли на пожарную безопасность, пишет ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МЧС России по Москве. Отмечается, что тогда не было обнаружено критических нарушений, которые могли бы представлять угрозу для жизни и здоровья людей,

В начале 2017 года горело другое здание ТЦ «Рио» — на Большой Черемушкинской. Тогда на тушение фасада потребовалось меньше часа, пострадавших не было.

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