Актуальные вопросы. О чем говорили на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» в Казани

Российский рынок огнезащиты растет. Причем этот рост связан не столько с расширением мощностей некоторых предприятий, появлением новых игроков и разработок, сколько с восприятием участниками рынка этого бизнеса. На смену бесконечным обсуждениям контрафакта и фальсификата, методов испытаний конструктивной огнезащиты и поиска недобросовестных игроков приходят актуальные вопросы нормативного регулирования, проектирования огнезащиты и систем пожаротушения. Да и слово «бизнес» употребляется на конференции все реже.

Мощности

О намерении «Унихимтека» открыть новую площадку в Тульской области в ОЭЗ «Узловая» «Огнепортал» уже писал. На конференции директор по продажам компании Андрей Задорин отметил, что новое производство не только позволит увеличить мощности, но и выйти на лакокрасочный рынок.

«Спустя 2-3 года или чуть больше действующие мощности не будут справляться с объемами, которые мы планируем. Для этого мы освоим тульскую площадку. Сначала, может быть, это будет небольшое лакокрасочное производство на существующем производстве, затем – более централизованное, соответственно, большее по объему – на тульской. Проект действительно ориентирован на экспорт. Мы считаем, что европейский и азиатский рынки еще неполно освоены российскими производителями, в том числе огнезащитных материалов», – прокомментировал А. Задорин.

Разработки

О потребности НГК в материалах, которые наносятся при отрицательной температуре, неоднократно говорилось не предыдущих конференциях. Такие материалы на рынке есть, и это не новинка, считает Дмитрий Мирошкин, заместитель генерального директора — главный технолог компании «Коррзащита».

Так, по его словам, более половины ассортимента компании наносится при отрицательных температурах. Это касается исключительно однокомпонентных материалов. Одна из последних разработок компании с использованием графита также наносится при «минусах».

«Сейчас мы работаем над материалом на эпоксидной основе для углеводородного горения. Мы его испытываем. Возможно, что сертифицировать его будем за рубежом, соответственно, будет зарубежный сертификат. Мы надеемся, что к тому моменту, как материал пройдет ускоренные климатические испытания, в России появится нормативная база для углеводородного горения», – рассказывает Д. Мирошкин.

Новый материал для защиты от углеводородного горения разработал AkzoNobel. Компания готова представить разработку уже в конце года.

«Презентация нового материала, скорее всего, пройдет на конференции в Тюмени», – анонсировал новинку Сергей Шабалин, руководитель направления огнезащитных покрытий AkzoNobel.

Однако с появлением на рынке новых разработок связаны сказочные сроки эксплуатации огнезащитных материалов в 50-60 лет, считает Олег Ламкин, вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ.

«За 30 лет эксплуатации любой огнезащитный материал теряет от 60 до 70 % огнезащитной эффективности. Когда производитель заявляет, что срок эксплуатации огнезащиты 30 лет – это обман. Максимальный срок эксплуатации материала с сохранением его огнезащитной эффективности – это 10 лет», – итожит эксперт.

Олег Ламкин, вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ (Москва)

Нормативы

За стремительным развитием отрасли, связанным с появлением новых противопожарных систем, не успевает нормативная база, считает Евгений Мешалкин, д.т.н., профессор, академик ВАН КБ, НАН ПБ, вице-президент по науке НПО «Пульс», член подкомитета НОП по вопросам пожарной безопасности.

По его словам, подготовленные еще три года назад изменения в СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Автоматические системы пожарной сигнализации и пожаротушения» так и не были приняты.

«За это время появилась масса новых разработок. Такая же ситуация происходит с изменениями ФЗ №123. Существующая процедура принятия изменения законодательства нормативных документов сложная и длительная. Производителей это не всегда устраивает. Мы пытаемся через общественные структуры активизировать этот процесс, но это не все удается», – говорит эксперт.

Евгений Мешалкин, д.т.н., профессор, академик ВАН КБ, НАН ПБ, вице-президент по науке НПО «Пульс», член подкомитета НОП по вопросам пожарной безопасности.

Проектирование

Поддерживает эту позицию, но уже в контексте углеводородного горения, мнение Юлии Морозовой, ведущего инженера отдела промышленной безопасности «Казанского института по проектированию объектов нефтяной промышленности» («Нефтехимпроект», входит в состав группы компаний дочерних и зависимых обществ ПАО «Татнефть»).

«Технологии новые, а законодательной базы к ним нет», − отмечает она.

Нужно совершенствовать нормы и в области проектирования пожарной безопасности, считает Ю. Морозова. Компания проектирует объекты нефтедобычи и переработки, куда также входит промышленная безопасность.

«Законодательная база в этом вопросе сегодня безобразная. Нормативная документация постоянно меняется. Сегодня действует множество противоречивых документов. Есть нестыковки, упущения – некоторые пункты из старых документов не вошли в новые. В то же время экспертиза не разрешает руководствоваться старым документом. В связи с несостоятельностью законодательной базы появляются лазейки для государственной экспертизы готового проекта», − говорит Ю. Морозова.

СРО

«Предела совершенству нет», – комментирует наболевший вопрос регулирования отрасли О.Ламкин. Он призывает не ориентироваться на западные документы, называя российские нормы более продуманными.

«В России пожарную безопасность регулирует государство. На Западе, в большей мере, – страховые компании. Если в РФ государство отвечает и за жизнь людей, и за сохранность имущества, то на Западе государство декларирует спасение жизни, но не отвечает за сохранность имущества», – считает он.

Тем не менее, еще одна тенденция огнезащитного рынка – СРО – требует реформ, считает эксперт. По его словам, сегодня они превратились в «магазины по выдаче сертификатов».

«Безопасность нельзя окончательно переводить на коммерческие рельсы. Думаю, что в том меня поддержат многие специалисты», – резюмирует О. Ламкин.

Спонсорами Международной конференции

«Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» в Казани

выступили компании «ОБО Беттерманн» и «VSCГРУПП».

Фоторепортаж с конференции.