Под Санкт-Петербургом горел лакокрасочный завод

6 июля в Колпинском районе Санкт-Петербурга горел двухэтажный производственно-складской ангар ЛК-завода «Невский ЛКЗ». По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, информация о возгорании поступила в 16:55. На ликвидацию пожара потребовалось более пяти часов — пожар был потушен в 22:16.

Из-за угрозы распространения ранг пожара дважды повышался. Только после локализации возгорания — 19:10 — ранг пожара понизили до №2.

Источник «Интерфакса» предполагает, что причиной пожара могли послужить пренебрежение нормами безопасности или неисправность электротехники. Также, по данным издания, бочки с краской не только горели, но и взрывались.

Пожар тушили два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами, а также пожарный поезд. В тушении участвовало более 170 человек и 42 единицы техники. Опасных для человека веществ в воздухе обнаружено не было.

Из-за пожара «Невский ЛКЗ» приостановил производства в цехах по синтезу лаков и выпуску ЛКМ, сообщает пресс-служба компании. Отгрузки готовой продукции временно будут производиться с альтернативных складов компании.

«Невский лакокрасочный завод» создан в 2000 году. Компания выпускает алкидные, алкидно-уретановые эмали и лаки; грунтовки, антисептики, полуфабрикатные лаки.

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