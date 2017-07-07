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В Казани прошла конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

Анастасия Крутикова 07.07.2017 В России, Новости

6 июля состоялась Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК». Производители огнезащитных материалов и систем пожаротушения, представители монтажных и проектных организаций, крупных нефтегазовых объектов встретились на казанской площадке, чтобы обсудить актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности.

В ходе рабочей сессии огнезащитные решения представили компании AkzoNobel, «Элокс-Пром», «ОБО Беттерманн», «О3-Коутингс», «Кнауф Гипс», «Прозаск», «АДЛ», «УРФО-01», ФЦДТ «Союз».

С докладом о соответствии требованиям пожарной безопасности объектов защиты в условиях изменения законодательства выступил Евгений Мешалкин, д.т.н., профессор академии ВАН КБ, НАН ПБ, вице-президент по науке НПО «Пульс», член подкомитета НОП по вопросам пожарной безопасности.

На круглом столе на вопросы участников рынка отвечали Евгений Мешалкин и Олег Ламкин, вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСПОБ.

Спонсорами конференции в Казани выступили компании «ОБО Беттерманн» и «VCS Групп».
Мероприятие организовано издательским домом «МедиаПро», редакцией журнала «Промышленные покрытия» при поддержке НСОПБ.

Евгений Кандрашкин, менеджер по продукту «BSS Системы» компании «ОБО Беттерманн»

Алексей Марьяненко, продукт-менеджер компании «Кнауф Гипс»

Евгений Машалкин, д.т.н., профессор, академик ВАН КБ, НАН ПБ, вице-президент по науке НПО «Пульс», член подкомитета НОП по вопросам пожарной безопасности

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