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«ТехноНИКОЛЬ» запустила выпуск продукции из отходов

Наталья Кузнецова 04.07.2017 В России, Новости

Компания «ТехноНИКОЛЬ» расширила производственные мощности в Ростовской области. Как сообщает пресс-служба корпорации, на предприятии «Завод ТЕХНО» запустили новый участок для повышения уровня безотходного производства.

Предприятие работает в Ростовской области с 2016 года. Общий объем инвестиций составил 3,5 млрд рублей, а производительность завода оценивается в 1,3 млн кубометров каменной ваты в год.

С октября 2016 по май 2017 специалисты возводили на заводе брикетницу – участок, который сделает производство более технологичным и совершенным. На нем будут выпускать брикеты из отходов волокна и расплава с производственной линии, а затем снова использовать.

Площадь нового объекта составила 1,4 тысячи квадратных метров. Компания вложила в строительство и оборудование участка 369 млн рублей.

«Обеспечение замкнутого цикла производства очень важно с экологической точки зрения, что для нас является одним из приоритетов. Новый участок позволит еще и улучшить качество готовой продукции: мы сможем повысить стабильность химического состава расплава при применении брикета и как следствие – повысить стабильность свойств выпускаемой продукции», – отметил глава предприятия Вячеслав Абакунов.

Как добавили в агентстве инвестиционного развития Ростовской области, производство каменной ваты находится в Красносулинском индустриальном парке. Данный проект входит «губернаторскую сотню» региона.

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