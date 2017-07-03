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«Газпром» выделил более 19 млн рублей на обслуживание систем пожаротушения

Наталья Кузнецова 03.07.2017 В России, Новости

Камчатское подразделение компании «Газпром добыча Ноябрьск» ищет подрядчика, который обеспечит противопожарную защиту объектов до 2020 года. Аукционная документация 30 июня опубликована на электронной площадке «Газпромбанка».

Общая сумма заказа с учетом НДС 18 % составляет 19 млн 523 тысячи 220 рублей. Принять участие в тендере могут только представители малого и среднего бизнеса.

За эти средства победитель аукциона обязан проводить техническое обслуживание, плановый ремонт и поддерживать в исправном состоянии автоматические установки пожаротушения.

Объекты: склад газового конденсата, пункт налива конденсата, установки налива газа, офисных помещений Камчатского газопромыслового управления в Петропавловске-Камчатском. Работы необходимо провести с 1 октября 2017 по 31 марта 2020 года.

Заявки принимаются с 30 июня по 21 июля. «Газпром добыча Ноябрьск» подведет итоги конкурса 8 августа.

Добавим,  на этой неделе, с 6 по 7 июля, в Казани состоится международное мероприятие, посвященное противопожарной защите объектов нефтегазового комплекса.

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