«Газпром» выделил более 19 млн рублей на обслуживание систем пожаротушения

Камчатское подразделение компании «Газпром добыча Ноябрьск» ищет подрядчика, который обеспечит противопожарную защиту объектов до 2020 года. Аукционная документация 30 июня опубликована на электронной площадке «Газпромбанка».

Общая сумма заказа с учетом НДС 18 % составляет 19 млн 523 тысячи 220 рублей. Принять участие в тендере могут только представители малого и среднего бизнеса.

За эти средства победитель аукциона обязан проводить техническое обслуживание, плановый ремонт и поддерживать в исправном состоянии автоматические установки пожаротушения.

Объекты: склад газового конденсата, пункт налива конденсата, установки налива газа, офисных помещений Камчатского газопромыслового управления в Петропавловске-Камчатском. Работы необходимо провести с 1 октября 2017 по 31 марта 2020 года.

Заявки принимаются с 30 июня по 21 июля. «Газпром добыча Ноябрьск» подведет итоги конкурса 8 августа.

Добавим, на этой неделе, с 6 по 7 июля, в Казани состоится международное мероприятие, посвященное противопожарной защите объектов нефтегазового комплекса.