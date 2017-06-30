Аэропорт «Пулково» обновит пожарную сигнализацию

Руководство Санкт-Петербургского аэропорта «Пулково» объявила аукцион на установку системы пожарного извещения. Документация опубликована на сайте Госзакупок.

Максимальная цена заявки составляет 9 млн 658 тысяч 300 рублей. В эту сумму входит выполнение работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожарной безопасности, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.

Победитель, как следует из технического задания, установить полный комплекс оборудования. В частности, необходимо смонтировать блоки резервного питания, пожарные дымовые извещатели, пульты контроля, речевые пожарные оповещатели, огнестойкие кабели и другие материалы.

Заявки от участников торгов принимаются до 4 июля. Подведение итогов аукциона назначено на 18 июля.