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Аэропорт «Пулково» обновит пожарную сигнализацию

Наталья Кузнецова 30.06.2017 В России, Новости

Руководство Санкт-Петербургского аэропорта «Пулково» объявила аукцион на установку системы пожарного извещения. Документация опубликована на сайте Госзакупок.

Максимальная цена заявки составляет 9 млн 658 тысяч 300 рублей. В эту сумму входит выполнение работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожарной безопасности, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.

Победитель, как следует из технического задания, установить полный комплекс оборудования. В частности, необходимо смонтировать блоки резервного питания, пожарные дымовые извещатели, пульты контроля, речевые пожарные оповещатели, огнестойкие кабели и другие материалы.

Заявки от участников торгов принимаются до 4 июля. Подведение итогов аукциона назначено на 18 июля.

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