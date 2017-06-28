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Сотрудники МЧС потушили пожар на Хабаровском НПЗ

Наталья Кузнецова 28.06.2017 В России, Новости

Спасатели и специалисты провели пожарно-тактическое учение на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

По легенде учений, во время наполнения цистерн на эстакаде ралива светлых нефтепродуктов произошло возгорание и утечка углеводородов.  Оператор установки неазмедлительно запустил автоматическую систему пожаротушений и начал подачу огнетушащих средств.

На место ЧП в считанные минуты прибыли три отделения пожарной части. Огнеборцы в теплоотражающих развернули магистральные линии, начали тушить пожар и охлаждать емкости. Спасатели подали на очаги несколько лафетных стволов и развернули три пеногенерирующие установки «Пурга».

Члены бригады железнодорожного состава одновременно с пожарными отцепили аварийные цистерны от остального поезда и перегнали их на безопасную площадку.

Бойцы газоспасательной службы в условной зоне задымления приступили к поиску и оказанию помощи пострадавшим. Эвакуация потребовалась одному из сотрудников завода. Газоспасатели одели маску дыхательного аппарата пострадавшему и на носилках вынесли его из загазованной зоны.

Спасатели и работники предприятия справились с огнем в течение часа. Всего в учениях приняли участие около 100 человек и 15 единиц техники. Организаторы оценили работу специалистов на «хорошо».

Добавим, защита от возгораний предприятий нефтегазового комплекса станет темой международного мероприятия в Казани. Столица Татарстана 6 и 7 июля принимает конференцию «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса».

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