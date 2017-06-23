Подразделения «Газпрома» потратят на огнезащитную обработку более 5 млн рублей

«Газпром ПХГ» и «Газпром добыча Ноябрьск» 20 июня объявили два тендера на огнезащитную обработку объектов на период с 2017 по 2019 годы. Аукционы опубликованы на электронной площадке «Газпромбанка».

Ноябрьское подразделение «Газпрома» при этом отдает предпочтение субъектам малого и среднего бизнеса.

Сумма заявки от «Газпром ПХГ» составляет 2 млн 459 тысяч 772 рублей, от Ноябрьска несколько больше – 3 млн 295 тысяч 540 рублей. Общая сумма тендеров превышает 5 млн рублей. Документы ПХГ заканчивает прием 2 июля, а Ноябрьск – 11 июля.

Для «Газпром ПХГ» победитель обязан обработать конструкции объектов Калинградского и Невского управлений хранилищ газа. При этом необходимо использовать составы «Феникс СТС» и «Огракс-В-СК».

«Газпром добыча Ноябрьск» необходимо провести защиту конструкций на Ямале: Вынгапуровский, Комсомольский, Вынгаяхинский, Губкинский и Западно-Таркосалинский газовые промыслы, управление аварийно-восстановительных работ, а также управление технологического транспорта и специальной техники. предпочительны составы «Огракс — В1», «Эндотерм ХТ-150», «СОЭ-7К», Биопирен «Пиралакс», «САЭ-5БМ», «АПМ-2», «Джокер М», «КСД-А», «Пиропласт ST-200» и огнебиозащитный препарат «Сенега — ОБ».

Добавим, проблему защиты от возгораний на нефтегазовом комплексе в ближайшее время обсудят в Казани. С 6 по 7 там пройдет ежегодная международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса».

Фото:nahnews.org