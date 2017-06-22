«ТехноНИКОЛЬ» начнет поставлять теплоизоляцию для судов

«ТехноНИКОЛЬ» запускает производство теплоизоляции для судостроения на своем предприятии в ТОР «Хабаровск».

Как сообщается на сайте компании, завод получил свидетельство, подтверждающее, что судостроительная изоляция соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства и испытана по правилам Международной морской организации.

Таким образом, «ТехноНИКОЛЬ» сможет поставлять на рынок свою продукцию для судостроения.

Как отметил генеральный директор завода «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» Петр Орешко, на российском рынке большая часть судостроительной изоляции поступает из-за границы. Получив свидетельство, предприятие подтвердило, что выпускает высококачественную продукцию, соответствующую всем нормам.

«ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» готов выпускать три вида продукции: технические плиты для изоляции технологического оборудования и огнезащиты инженерных систем и несущих металлических конструкций судов, теплоизоляционные плиты для корпусов кораблей и маты для тепло- и звукоизоляции. Первым делом завод начнет производить плиты для корпусов и технической изоляции.

Компания планирует поставлять продукцию в регионы Дальнего Востока, Китай, Южную Корею и Японию.