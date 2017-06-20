«Газпром» потратит 125 млн рублей на защиту Югорска от пожаров

Компания «Газпром» заканчивает прием заявок на оказание услуг по тушению и предупреждению пожаров на объектах дочерней компании «Газпром трансгаз Югорск». Аукционная документация опубликована на электронной площадке «Газпромбанка».

Максимальная цена контракта с учетом НДС составляет 125 млн 737 тыс 201 рубль. За эту сумму победитель аукциона с момента заключения договора и до конца 2019 года обязан обеспечить пожарную безопасность объектов газотранспортного предприятия.

За подрядчиком закрепляются линейно-производственные управления магистральных газопроводов, компрессорные станции, медицинские, культурные и спортивные учреждения, объекты Югорского управления аварийно-восстановительных работ, санаторий – профилакторий, административные здания и другие сооружения.

Специалисты подрядчика обязаны, в частности, следить за противопожарным состоянием объектов, проводить учения, разрабатывать противопожарные мероприятия и контролировать выполнение требований пожарной безопасности, обучать сотрудников и оказывать услуги в сфере промышленной безопасности.

Примечательно, один из критериев допуска к участию в аукционе – компания обязана не менее трех лет заниматься предупреждением и тушением пожаров на производственных объектах.

Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 21 июня. «Газпром» подведет итоги в пятницу, 23 июня.

Добавим, с 6 по 7 июля в Казани состоится ежегодная международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса».