Пороховой завод загорелся в Казани

Крупный пожар произошел сегодня, 16 июня, на Казанском пороховом заводе. Как сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан, площадь возгорания составила 400 кв. м.

Тревожный сигнал поступил на пульт спасателей в 02:45 по московскому времени. К ликвидации пожара было привлечено 99 человек и 34 единицы техники. Затем группировка была увеличена до 116 человек.

Как оказалось, горело отдельно стоящее здание на территории предприятия.

Специалисты локализовали пламя к 04:00, а спустя 22 минуты ликвидировали открытое горение. Сейчас на пороховом заводе пожар полностью потушен.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал, для населения угрозы нет.

Добавим, Казанский пороховой завод горит не в первый раз. Так, по данным регионального спасуправления, 24 марта 2017 года на предприятии вспыхнул цех готовой продукции. В результате пожара погиб сотрудник МЧС капитан внутренней службы Эдуард Илларионов.

Возгорания также были фиксированы в 2016, 2015, 2011 и 2010 годах.