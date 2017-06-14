Пучков запретил сокращать состав боевых подразделений МЧС

Глава МЧС России Владимир Пучков ввел полный запрет на сокращение личного состава и установил дополнительные меры по социальной защите сотрудников, сообщает пресс-служба ведомства.

Пучков подписал приказ «О дополнительных мерах по повышению социальной защищенности, обеспечению комфортных условий труда и службы личного состава МЧС России» в начале июня. Согласно документу, в 2017 году ведомство направит 1 млрд 70 млн рублей на улучшение жилищных условий сотрудников. Военнослужащим спасательных воинских формирований выделена субсидия на сумму 290 млн рублей (в 3,3 раза больше, чем в 2016 году), сотрудникам противопожарной службы – 717, 5 млн рублей (в пять раз больше, чем годом ранее).

Этим же документом Владимир Пучков запретил снижать численность боевых подразделений.

«Своим приказом глава чрезвычайного министерства ввел полный запрет для руководителей Главных управлений МЧС России по субъектам РФ на сокращение личного состава реагирующих подразделений федеральной противопожарной службы, региональных поисково-спасательных отрядов, спасательных воинских формирований МЧС России, военизированных горноспасательных частей, Государственной инспекции по маломерным судам», – сообщает пресс-служба МЧС России.

Глава ведомства потребовал доукомплектовать эти подразделения и уделить особое внимание социальной защищенности спасателей.

Кроме того, Пучков внес изменения в систему подготовки сотрудников МЧС. Вузы перейдут на двухуровневую систему – четыре года бакалавриата и два магистратуры. Ожидается, что переход на европейскую систему повысит профподготовку специалистов.