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Подразделение «Газпрома» потратит 4 млн рублей на огнезащиту

Наталья Кузнецова 13.06.2017 В России, Новости

Компания «Газпром центрремонт» ищет подрядчика на выполнение работ по огнезащите объектов новоуренгойского подразделения «Газпрома». Аукционная документация опубликована на электронной площадке «Газпромбанка».

Сумма заявки с НДС составляет 4 млн 77 тысяч 378 рублей. Подрядчик обязан провести огнезащитную обработку конструкций «Газпром добыча Уренгой» с июля 2017 по 20 января 2020 года.

Заказчик указывает два объекта: «Парк буферных емкостей» Уренгойского газового месторождения (Пуровский район ЯНАО) и дом культуры «Газодобытчик» (Новый Уренгой).

В качестве возможных подрядчиков компания рассматривает только малые и средние предприятия.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 22 июня. Подведение итогов назначено на 30 июня.

 

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