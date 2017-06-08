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В Воронеже произошел пожар на газопроводе

Наталья Кузнецова 08.06.2017 В России, Новости

Прокуратура Воронежской области начала проверку по факту крупного пожара во дворе дома в столице региона.

Как сообщает надзорное ведомство, возгорание газа из-за повреждения трубопровода произошло 7 июня в 12:50 по местному времени у дома на Московском проспекте. Высота пламени достигала 15-20 метров.

Спасатели эвакуировали жителей трех многоквартирников, сотрудников и пациентов поликлиники №1. Специалисты отключили котельную от газоснабжения. Без горячей воды остались жители десятков домов и социальных учреждений.

На месте пожара работали более 40 спасателей. Как отметили в МЧС Воронежской области, в радиусе 30 метров от горящего факела невозможно было находиться.

Теплоотражательные костюмы не спасали пожарных — ствольщиков от высокой температуры. Спасателей приходилось менять каждые 2-3 минуты.

Сотрудники МЧС ликвидировали пламя спустя час. В результате возгорания никто не пострадал. Огонь повредил рамы окон и имущество жителей соседних домов.

 

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