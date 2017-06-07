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В Ставрополье наладят выпуск базальтового волокна

Наталья Кузнецова 07.06.2017 В России, Новости

Завод по производству непрерывного базальтового волокна появится в городе Минеральные Воды, сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Правительство региона выделило участок земли компании «КерамоРесурсъ» под строительство первого в крае базальтового волокна. Такое решение власти приняли на заседании совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции.

«По поручению Губернатора Владимира Владимирова минпром курирует проект создания базальтового завода, создан «проектный офис» по реализации проекта. В перспективе на базе завода будет организован новый индустриальный парк, что повысит инвестиционную привлекательность региона», – сказал заместитель министра энергетики, промышленности и связи Рустам Мингазов.

Компания планирует построить завод за два года. Стоимость проекта оценивается примерно в 150 млн рублей. Мощность производства составит до 5 тыс. тонн волокна в год.

Добавим, по подсчетам «Тизола», в России  действует порядка 20 производств, выпускающих базальтовое супертонкое волокно.

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