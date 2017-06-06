Специалисты потушили пожар на объекте «Транснефти»

Работники и спасатели испытали автоматическую систему пожаротушения и провели учения на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» (Татарстан).

Как сообщает служба общественных коммуникаций «Транснефть — Прикамье», мероприятием руководил начальник отдела пожарной безопасности компании «Транснефть» Сергей Морозов. Сотрудники потушили условный пожар на резервуаре объемом 5 тыс. кубометров при помощи автоматических систем – водяного охлаждения и пожаротушения пеной низкой кратности. Проверка показала соответствие системы проектным решениям.

Там же персонал станции и спасатели потущили условный пожар. По легенде учений, на станции «Калейкино» вспыхнул резервуар из-за нарушений правил техники безопасности. Огнеборцы пенной атакой погасили пламя.

В учениях специалисты задействовали 17 единиц техники и 95 человек: персонал станции, сотрудники МЧС, Альметьевского, Лениногорского и Сармановского пожарно-спасательных гарнизонов.

Добавим, этим летом в столице Татарстана состоится мероприятие, посвященное пожарной безопасности нефтеперерабатывающих предприятий. С 6 по 7 июля в Казани пройдет международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса».