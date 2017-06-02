В Тульской области появится огнезащитное производство «Унихимтека»

На территории ОЭЗ «Узловая» разместятся три производства ГК «Унихимтек», одно из которых будет выпускать огнезащитные материалы. Соглашение о реализации проектов подписано председателем группы Виктором Андреевым и губернатором Тульской области Алексеем Дюминым в четверг 1 июня на XXI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Три компании – «УТМ», «ТЕНЗОГРАФ» и «ИТЕКМА-СИНТЕЗ» – планируют стать резидентами ОЭЗ, сообщает портал правительства Тульской области.

На выпуске огнезащитных, теплоизоляционных и АКЗ материалов будет специализироваться «УТМ». «ТЕНЗОГРАФ» – на производстве высокотемпературных композиционных уплотнительных материалов для герметизации оборудования и трубопроводов и климатических панелей. На «ИТЕКМА-СИНТЕЗ» будет создано малотоннажное химпроизводство – компоненты для высокотехнологичных полимерных композиционных материалов.

Инвестиции в проекты оцениваются в 775 млн рублей, сообщает ПМЭФ.

Игорь Коротин, генеральный директор ЗАО «Унихимтек», подтвердил в беседе с «Огнепорталом», что такое соглашение было действительно подписано. Однако компания сейчас не готова разглашать подробную информацию о типах огнезащитных материалов, которые будут выпускаться на площадке, сроках введения ее в эксплуатацию. Эту информацию компания объявит позднее.

ОЭЗ «Узловая» основана в 2016 году. В качестве льгот резидентам предоставляется 3 %, 7 % и 15,5 % налога на прибыль в течение первых трех, пяти лет, до 2065 года соответственно. Предложение о создании предприятия малой химии в ОЭЗ «Узловая» в декабре 2016 года высказал ректор МГУ Виктор Садовничий. Тогда было подписано соглашение о сотрудничестве с МГУ с регионом.