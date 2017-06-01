Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
НЕОФЛЭЙМ® 517 РА
trHz4cxDFi-800x600

На Урале дроны помогают МЧС искать очаги пожаров

Наталья Кузнецова 01.06.2017 В России

Уральские спасатели начали использовать беспилотники для поиска очагов возгорания и виновников пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Дроны способны обнаружить костры, очаги возгорания, виновников, определять лица и номера машин.

Беспилотными летательными аппаратами управляют инженеры авиаотряда регионального управления Росгвардии. За два дня, 29 и 30 мая, авиаразведчик Zala, облетая территорию Алапаевска и Алапаевского района,  обнаружил семерых нарушителей, которые сжигали суху траву м мусор. Получив от дрона координаты, на место выезжали сотрудники МЧС и полиции. Сотрудники ведомств составили в отношении нарушителей административные протоколы.

В ближайшее время спасатели проведут авиаразведку в Ирбите, Тавде и Туринске.

Как писал «Огнепортал», дроны для борьбы с огнем также используют в США. летающие роботы поступили в арсенал как минимум 347 местных правоохранительных и пожарных подразделений.

Беспилотники стали самым популярным способом обеспечения безопасности населения. Ими пользуется 63 % полицейских отделений, 20 % пожарных подразделений.

 

Тэги

Смотрите также

Лоцманов А.Н.

Битва с контрафактом на рынке огнезащиты: кто виноват и что делать

Борьба с фальсификатом и недобросовестной конкуренцией на рынке средств огнезащиты стали основными вопросами на Международной …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон