На Урале дроны помогают МЧС искать очаги пожаров

Уральские спасатели начали использовать беспилотники для поиска очагов возгорания и виновников пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Дроны способны обнаружить костры, очаги возгорания, виновников, определять лица и номера машин.

Беспилотными летательными аппаратами управляют инженеры авиаотряда регионального управления Росгвардии. За два дня, 29 и 30 мая, авиаразведчик Zala, облетая территорию Алапаевска и Алапаевского района, обнаружил семерых нарушителей, которые сжигали суху траву м мусор. Получив от дрона координаты, на место выезжали сотрудники МЧС и полиции. Сотрудники ведомств составили в отношении нарушителей административные протоколы.

В ближайшее время спасатели проведут авиаразведку в Ирбите, Тавде и Туринске.

Как писал «Огнепортал», дроны для борьбы с огнем также используют в США. летающие роботы поступили в арсенал как минимум 347 местных правоохранительных и пожарных подразделений.

Беспилотники стали самым популярным способом обеспечения безопасности населения. Ими пользуется 63 % полицейских отделений, 20 % пожарных подразделений.