В Краснодаре прошла конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

25 мая для обсуждения актуальных отраслевых вопросов на площадке Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» встретились представители проектных и подрядных организаций, производителей огнезащитных материалов и систем пожаротушения.

Во время рабочей сессии огнезащитные решения представили компании Knauf, «Элокс-Пром», ПО «Спецавтоматика», «Тизол» и «ОБО Беттерманн».

Вопрос «бесхозных» сертификатов поднял Евгений Кузнецов, руководитель секции огнезащитных материалов Ассоциации «Союз 01». Ссылаясь на данные ВНИИПО МЧС, он привел статистику действующих сертификатов уже закрытых центров.

По его словам, лаборатория ООО «Композиционные магниты» лишена аккредитации в мае 2016 года. До сих пор действуют 312 сертификата, выданных этим предприятием. Та же ситуация с Научно испытательным экспертным центром – 247 сертификатов. 677 сертификатов – научно технический центр «Прометей». Его также закрыли, но сертификаты действуют, отметил эксперт

«Надзора за этими документами нет. Продукция на рынке обращается. Получить сертификат, как мы прекрасно знаем, можно в любой момент. Проверить качество огнезащиты в реальности может только пожар», − подытожил Е. Кузнецов.

В то же время, при сдаче объекта в эксплуатацию эксперты, как считает Е. Кузнецов, вынуждены верить исключительно представленным документам на огнезащитные материалы и пожарные системы.

«Везде пытаются что-то заменить, но не на лучший вариант, а на худший. Я не удивлюсь, если пройдет время, и новые дома начнут складываться», − говорит Татьяна Дашевская, директор краснодарской компании «Антикор».

По ее словам , основная проблема при проведении огнезащитных работ − это желание заказчика использовать дешевые материалы.

«Заказчик в первую очередь смотрит на стоимость продукта. Заказчику все равно кто и как будет проводить работы. Лишь бы дешевле. У качественных составов и цены соответствующие. Самая большая трудность – это убедить заказчика применять качественный продукт», − резюмирует Т. Дашевская.

Солидарен Олег Захаров, главный инженер, НПП «Спецнэнерготехника». «Заказчик заинтересован в том, чтобы стройка была как можно дешевле. Для огнезащиты такие материалы не подходят. Дешево, значит некачественно», − отметил он.

До сих пор актуален вопрос контрафактной продукции. Эта проблема, как считает О.Захаров, активно обсуждалась на прошлых конференция, которые проходили в Уфе и Тюмени.

В следующий раз эксперты и участники рынка встретятся 6-7 июля на конференции в Казани.

Спонсором конференции в Краснодаре выступила компания «ОБО Баттерманн».

Мероприятие организовано издательским домом «МедиаПро», редакцией журнала «Промышленные покрытия» при поддержке НСОПБ.