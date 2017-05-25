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«Тизол»: в России 20 компаний выпускают базальтовое супертонкое волокно

Наталья Кузнецова 25.05.2017 В России

По подсчетам «Тизола», в России действует порядка 20 производств, выпускающих базальтовое супертонкое волокно. Причем сырье это отличается незначительно.

«При этом у производителей те же характеристики продукции при разной толщине», – сказал на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» Евгений Кузнецов, заместитель главного инженера по развитию компании «Тизол».
По его словам, компания с 2013 года начала проводить испытания материалов конкурентов.

Выходить на рынок огнезащитных покрытий компания не спешит.
«Сегодня все спрашивают, когда мы выпустим огнезащитную краску. Мы либо выходим на рынок с некачественным материалом, либо с финансово несостоятельным», –подчеркнул он.

Добавим, в Краснодаре сейчас продолжается Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность». На мероприятии работает корреспондент «Огнепортала».

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