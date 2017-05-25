«Элокс-Пром»: подделки встречаются

Сергей Хомутов, коммерческий директор компании «Элокс-Пром», во время конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» заявил, что было выявлено два объекта​, на которых использовались поддельные материалы компании.

«Подделки встречаются. Визуально это был наш материал. Не наш сертификат качества», –сказал он.

По его словам, компания «Элокс-Пром» единственная компания, которая имеет патент на выпуск продукцию Силотерм. Однако отметил,что пару лет назад одна компания, с которой сотрудничал «Элокс-Пром», запатентовала на себя торговую марку.

«Контрафактной выявили на двух объектах. Это шло от одной компании. Наша продукция,если вскрыть банку, без запаха:силикон нейтрален. Ведро с подделкой отдавало запахом растворителя», – сказал С. Хомутов.

Конференция в Краснодаре «Огнезащита и пожарная безопасность» продолжается. На месте событий работает журналист «Огнепортала».