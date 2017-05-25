Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
НЕОФЛЭЙМ® 517 РА
Untitled

«Элокс-Пром»: подделки встречаются

Наталья Кузнецова 25.05.2017 В России, Новости

Сергей Хомутов, коммерческий директор компании «Элокс-Пром», во время конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» заявил, что было выявлено два объекта​, на которых использовались поддельные материалы компании.

«Подделки встречаются. Визуально это был наш материал. Не наш сертификат качества», –сказал он.

По его словам, компания «Элокс-Пром» единственная компания, которая имеет патент на выпуск продукцию Силотерм. Однако отметил,что пару лет назад одна компания, с которой сотрудничал «Элокс-Пром», запатентовала на себя торговую марку.

«Контрафактной выявили на двух объектах. Это шло от одной компании. Наша продукция,если вскрыть банку, без запаха:силикон нейтрален. Ведро с подделкой отдавало запахом растворителя», – сказал С. Хомутов.

Конференция в Краснодаре «Огнезащита и пожарная безопасность» продолжается. На месте событий работает журналист «Огнепортала».

Тэги

Смотрите также

Глав

Реальная огнезащита: проекты и их воплощение

Смысловым ядром конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса», которая проводилась в Уфе 30 …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон