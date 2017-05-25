«Элокс-Пром»: подделки встречаются

Сергей Хомутов, коммерческий директор компании «Элокс-Пром», во время конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» заявил, что было выявлено два объекта, на которых использовались поддельные материалы компании.
«Подделки встречаются. Визуально это был наш материал. Не наш сертификат качества», –сказал он.
По его словам, компания «Элокс-Пром» единственная компания, которая имеет патент на выпуск продукцию Силотерм. Однако отметил,что пару лет назад одна компания, с которой сотрудничал «Элокс-Пром», запатентовала на себя торговую марку.
«Контрафактной выявили на двух объектах. Это шло от одной компании. Наша продукция,если вскрыть банку, без запаха:силикон нейтрален. Ведро с подделкой отдавало запахом растворителя», – сказал С. Хомутов.
Конференция в Краснодаре «Огнезащита и пожарная безопасность» продолжается. На месте событий работает журналист «Огнепортала».