«ОБО Беттерманн»: основная задача противопожарных систем-предотвратить распространение огня по коммуникациям

Зачастую при пожаре люди погибают не от огня, а от продуктов горения,которые попадают в места эвакуации. Об этом на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» заявил Евгений Кондрашкин, менеджер по продукту «BSS системы».

Поэтому, как считает специалист, одна из задач противопожарных систем, включая противопожарных проходок, – предотвратить распространение огня по коммуникациям. Огнезащита кабельных проходок – слабая точка обеспечения безопасности строения.

Он призвал проектные организации не оставлять выбор защиты на откуп монтажным организациям.

Добавим, сейчас в Краснодаре проходит Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность».