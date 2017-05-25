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«ОБО Беттерманн»: основная задача противопожарных систем-предотвратить распространение огня по коммуникациям

Наталья Кузнецова 25.05.2017 В России

Зачастую при пожаре люди погибают не от огня, а от продуктов горения,которые попадают в места эвакуации. Об этом на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» заявил Евгений Кондрашкин, менеджер по продукту «BSS системы».

Поэтому, как считает специалист, одна из задач противопожарных систем, включая противопожарных проходок, – предотвратить распространение огня по коммуникациям. Огнезащита кабельных проходок – слабая точка обеспечения безопасности строения.

Он призвал проектные организации не оставлять выбор защиты на откуп монтажным организациям.

Добавим, сейчас в Краснодаре проходит Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность».

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