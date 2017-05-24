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Экспертный совет Дубны отклонил проект строительства завода огнезащитных АКЗ покрытий

Наталья Кузнецова 24.05.2017 В России, Новости

Экспертный совет особой экономической зоны «Дубна» не одобрил бизнес-план компании «Инновационные промышленные покрытия» по строительству завода ЛКМ из-за недоработок в проекте.

Как сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области, 19 мая экспертные советы при правительстве региона рассмотрели бизнес-планы трех компаний, претендующих стать резидентами ОЭЗ «Дубна». Все четыре кандидата намерены возводить собственные предприятия. Члены советов одобрили проекты «Дубненского завода пластмасс», «Национального технического резерва» и «С-Компонент Дубна». К четвертому претенденту возникли вопросы.

«Бизнес-план компании был рекомендован к представлению на экспертном совете в третьем квартале 2017 года, после проектирования и утверждения в установленном порядке проекта санитарно-защитной зоны в размере не более 50 метров от границ земельного участка», – отметили в пресс-службе.

Ранее наблюдательный совет ОЭЗ «Дубна» одобрил проект строительства предприятия «Инновационные защитные покрытия». Площадка будет выпускать антикоррозийные огнезащитные ЛКМ. Ежегодно она будет производить до 7 тыс. тонн материалов.

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