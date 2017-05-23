В Краснодаре пройдет конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

25 мая в Краснодаре пройдет Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность». Участники рынка встретятся, чтобы не только ознакомиться с последними огнезащитными разработками, но и обсудить основные вопросы в области огнезащиты и пожбезопасности.
Актуальные отраслевые проблемы и способы их решения на круглом столе осветит Олег Ламкин, к.т.н., вице-президент НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов.
Мероприятие пройдет в гостинице «Интурист» в конференц-зале «Интурист» по адресу ул. Красная, 109.
Заявку на участие в конференции можно оставить здесь.
Оргкомитет конференции
Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф. 511
Тел.:+7 (343) 302-01-52
E-mail: mail@ogneportal.ru