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В Краснодаре пройдет конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

Анастасия Крутикова 23.05.2017 В России, Новости

25 мая в Краснодаре пройдет Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность». Участники рынка встретятся, чтобы не только ознакомиться с последними огнезащитными разработками, но и обсудить основные вопросы в области огнезащиты и пожбезопасности.

Актуальные отраслевые проблемы и способы их решения на круглом столе осветит Олег Ламкин, к.т.н., вице-президент НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов.

Мероприятие пройдет в гостинице «Интурист» в конференц-зале «Интурист» по адресу ул. Красная, 109.

Заявку на участие в конференции можно оставить здесь.

Оргкомитет конференции
Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф. 511
Тел.:+7 (343) 302-01-52
E-mail: mail@ogneportal.ru

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