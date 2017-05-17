В Дубне может появиться производство огнезащитных АКЗ покрытий

Наблюдательный совет ОЭЗ «Дубна» одобрил проект строительства предприятия «Инновационные защитные покрытия». Площадка будет выпускать антикоррозийные огнезащитные ЛКМ. Ежегодно она будет производить до 7 тыс. тонн материалов, сообщил гендиректор компании Максим Дубровский в интервью «Телеканалу 360 Подмосковье».

После присвоения статуса резидента ОЭЗ на экспертном совете при правительстве Московской области будет разрабатываться проектная документация. На строительство завода компании потребуется меньше года. Начало строительства намечено на осень 2017 года, запуск завода − летом 2018 года.

По информации местных СМИ, не все жители Дубны были рады соседству с производственным комплексом. Граждан и городской инвестиционный совет беспокоила экологическая безопасность площадки. Как сказал в интервью М. Дубровский, производство вакуумированное на 98 %. Хранение, транспортировка сырья и продукции происходят в закрытом пространстве. Кроме того, производстве будут использоваться системы регенерации отходов в сырье. Санитарно-защитная зона составит 50 метров.

Как пояснили «Огнепорталу» в отделе привлечения резидентов, рассмотрение проекта экспертным советом назначено на 19 мая. Размер инвестиций и число рабочих мест пока не разглашаются.

«Изначально в СМИ неправильно позиционировали компанию — как производителя лакокрасочных материалов. На предприятии будут выпускать покрытия промышленного назначения. Вопросов к экологичности производства не стоит. Экологичных рисков не будет. У компании есть площадка в Санкт-Петербурге, куда выезжали представители ОЭЗ. Производство расположено вблизи от жилой застройки. Там также использован принцип вакуумного производства», − сказала начальник отдела привлечения резидентов Татьяна Сухарева.

ОЭЗ «Дубна» создана в 2005 году. Среди преимуществ, предоставляемых резидентам ОЭЗ, 10-летние каникулы по налогам на имущество, налог на прибыль в размере 13,5 %, бесплатное подключение к сетям электроснабжения и другим инженерным сетям.

Фото: www.dubna-oez.ru