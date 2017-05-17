ЕЭК одобрила проект Техрегламента о средствах пожбезопасности

Разработанный МЧС проект Техрегламента для стран ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» был одобрен Коллегией Евразийской Экономической Комиссией (ЕЭК).

В документе приведено 45 определений, включая средства личной защиты и пожарной безопасности, вещества, систем пожарной сигнализации, предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград), определение противопожарной преграды.

В проекте говорится об указании дополнительной информации для средств огнезащиты (под средствами огнезащиты понимается покрытие, состав или материал с огнезащитной эффективностью, прим. ред.). Для стальных конструкций и огнезащитных кабельных покрытиях указывается его толщина, расход и сухой остаток. Для огнезащиты металлоконструкций указывается также срок сохранения огнезащитной эффективности покрытия, для огнезащиты кабеля – область применения. Если поверх огнезащиты нанесено финишное или защитное покрытие, то оно учитывается при указании огнезащитной эффективности. Для антипиренов и огнезащиты древесины – плотность состава и расход. Эти огнезащитные покрытия со сроком службы более года должны испытываться на устойчивость к старению.

Председатель Ассоциации «Союз 01» Сергей Чеботарев в беседе с «Огнепорталом» сказал, что не может полностью поддержать документ, поскольку тот не содержит требований к средствам защиты органов дыхания во время пожара. Он отметил, что документ несколько отличается от той версии, которую рассматривали специалисты ассоциации.

Как сообщает ЕЭК, проект прошел внутригосударственное согласование и публичное обсуждение в государствах ЕАЭС, метрологическую и правовую экспертизы. Документ может быть принят на одном из ближайших заседаний Совета ЕЭК.

Фото: www.eurasiancommission.org