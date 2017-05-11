Российский рынок строительной ваты в 2015-2016 годах не рос

После 2014 года российский рынок минеральной ваты перестал расти, считают аналитики РБК. Последние два года показатели этого «относительно стабильного сегмента» находятся на одном уровне.

Сохранять позиции в условиях падающих цен и внутреннего спроса компаниям удается за счет экспортных поставок. Еще одним условием выживания на рынке исследователи считают объединение производителей в холдинги.

По подсчетам РБК, теплоизоляционные материалы на базальтовой основе в России производят 50 заводов, причем ежегодные мощности единичных предприятий превышают 1,5 млн кубометров. К крупнейшим игрокам РКБ относит «ТехноНИКОЛЬ» и Rockwool с примерными долями 36 % и 20 % соответственно.

«ТехноНИКОЛЬ» экспортирует 20 % минваты в 40 стран. В 2016 году компания нарастила выпуск теплоизоляции на один миллион тонн (+10 %). На встрече с Дмитрием Медведевым по вопросам ТОР на Дальнем Востоке Сергей Колесников, президент корпорации, заявил о планах компании экспортировать в течение двух лет в КНР 100 тысяч кубических метров каменной ваты. В январе этого года Дальневосточная площадка компании вышла на проектные мощности в 750 тысяч кубических метров материала.

Для расширения географии, мощностей компания Rockwool в 2017 году намерена купить земли в Швеции, Румынии и США. Всего в этом году компания готова инвестировать в производство около 130 млн евро.