На фоне сокращения МЧС внеплановых проверок бизнеса растет «угроза вреда»

Параллельно со снижением внеплановых проверок бизнеса МЧС увеличивается число «случаев угрозы возникновения вреда». Такую формулировку приводит «Опора России» в исследовании надзорно-контрольной деятельности органов государственной власти в 2016 году. По данным организации, в прошлом году рекордное снижение внеплановых проверок приходится на МЧС. Это же ведомство отличилось и по росту «случаев угрозы».

Как сообщает «Опора России», в 2016 году чрезвычайное ведомство на 44,12 % сократило внеплановых проверок бизнеса с 229 в 2015 году до 128 в 2016 году. При этом на 22,23 % увеличилась вероятность возникновения «угрозы». Рекордный уровень по этому показателю у Ростехнадзора. Несмотря на рост проверок на 16,87 %, вероятность «угрозы» выросла на 131,62 %.

«Речь о том, что в некоторых случаях контрольно-надзорные органы конкретное правонарушение квалифицируют как то, которое может потенциально повлечь за собой угрозу возникновения вреда здоровью граждан. В 2016 году некоторые ведомства понизили число проверок. Тем не менее, случаи угрозы возникновения вреда стали квалифицировать чаще. Когда контрольный орган квалифицирует такое, он избавляется себя от обязанности выписывать предупреждения предпринимателям. Таким образом, может его штрафовать по полной», – сказал в беседе с «Огнепорталом» Алексей Переседов, юрист-аналитик Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства при «Опоре России».

Исследование «Налоговый маневр. Основные грядущие изменения» проводил Центр экспертизы и аналитики при «Опоре России» по итогам 2015-2016 годов.