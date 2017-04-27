На реализацию проекта по выпуску меламина на базе ОЭЗ «Алабуга» потребуется $150 млн

В качестве выпускной работы студентка корпоративного университета ОЭЗ «Алабуга» Алия Миннебаева представила проект по выпуску меламина на базе ОЭЗ «Алабуга». На его реализацию потребуется $150 млн, об этом сообщает сетевое издание «Набережные Челны».

По словам автора проекта, инвестиции могут окупиться за пять лет. Ежегодно производство сможет выпускать до 40 тыс. тонн продукт. Поставлять сырье (карбамид) будет завод «Аммоний», также располагающийся в Татарстане. Предприятие может вырабатывать до 717,5 тонн карбамида.

Как сказал в беседе с «Огнепорталом» аналитик ОЭЗ «Алабуга» Андрей Кудрявцев, это актуальный для страны проект.

«Мы просчитывали финансовую модель проекта, есть понимание по срокам окупаемости, рентабельности производства, необходимым объемам потребления. Исходя из этого мы посчитали, что это актуальный проект для Республики Татарстан и для страны в целом. Поэтому среди прочих проектов других 24 студентов был представлен именно этот. Он уже проработан. Сейчас мы выстраиваем диалог с потенциальными российскими и иностранными инвесторами», − сказал А. Кудрявцев.

Корпоративный университет в ОЭЗ «Алабуга» действует с 2016 года. Основная цель университета − развитие кадрового потенциала. В 2016 году для трехмесячного обучения из 200 тысяч претендентов было отобрано 25, из которых только 12 были трудоустроены в ОЭЗ «Алабуга». В 2017 году выпускные проекты второго корпоративного университета были представлены на встрече с министром РФ по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, руководителем Роструда Всеволодом Вуколовым и президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Фото:uni.alabuga.ru/press-center/photo/