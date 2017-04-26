Огнестойкий пенопласт разработали в Перми

Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали самозатухающий пенопласт. В отличие от аналогов усовершенствованный материал при горении не выделят вредные для человека супертоксиканты, сообщает вуз.

Для снижения горючести в пенополистерол добавляют антипирен, однако при возгорании материала он выделяет ядовитые вещества. По словам Николая Максимовича, заместителя директора Естественнонаучного института ПГНИУ, для массового поражения людей достаточно небольшого количества этих веществ.

«Например, из определенных видов технического пенопласта может выделяться боевое отравляющее вещество, известное как фосген», – цитирует Н. Максимовича пресс-служба вуза.

Ученые, получившие грант на проект «Разработка безопасных теплоизоляционных материалов», заблокировали ядовитые галогенсодержащие компоненты пенопласта при помощи смеси гидроксида магния и карбоната кальция в количестве 3-6 %.

Разработка уже запатентована и внесена Роспатентом в перечень перспективных изобретений 2016 года. Над инновацией сотрудники химического факультета и Естественнонаучного института ПГНИУ работали на протяжении трех лет.

Как заявил в беседе с «Огнепорталом» Н. Максимович, разработкой заинтересовались в Российском союзе строителей, есть потенциальные заказчики. С одним крупнотоннажным производителем пенополистерола уже ведутся переговоры о внедрении технологии.

По данным Ассоциации производителей и поставщиков пеноплистерола, пенопласт − это общий термин вспененных пластических масс. Однако зачастую под пенопластом понимают всего один вид утеплителей. С химической точки зрения пенополистирол — газонаполненный материал класса пенопластмасс на основе полистирола, его производных или сополимеров стирола.