Росаккредитация ввела новый сервис для аннулирования декларации

Росаккредитация упростила процедуру прекращения действия декларации о соответствии. Как сообщает пресс-центр организации, аннулировать ранее зарегистрированный документ можно прямо на сайте федеральной службы.
Специальный электронный сервис заработал в четверг, 20 апреля. Он позволяет гражданам бесплатно и самостоятельно прекратить действие документа из дома или офиса. Чтобы прекратить действие декларации, нужно иметь личный кабинет организации на сайте Госуслуг и сертификат квалифицированной электронной подписи.
«Запуск данного функционала позволит сократить и временные издержки, связанные с получением государственной услуги по прекращению декларации о соответствии и получить услугу полностью в электронном виде», — отмечается на сайте Росаккредитации.
Федеральная служба, создав новый сервис, предоставила гражданам выбор: отправить уведомление в орган сертификации или Росаккредитацию по почте либо через сайт федеральной службы.
Как аннулировать декларацию через сервис:
- Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь на Едином портале государственных или муниципальных услуг как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
- Найдите ранее зарегистрированную декларацию о соответствии, действие которой хотите прекратить. Поиск идет по регистрационному номеру документа и дате начала действия
- Внесите данные о прекращении действия декларации
- Подпишите документ квалифицированной электронной подписью. Ее нужно получить в удостоверяющем центре. Для подписи необходим плагин, который можно скачать на сайте сервиса.