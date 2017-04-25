Росаккредитация ввела новый сервис для аннулирования декларации

Росаккредитация упростила процедуру прекращения действия декларации о соответствии. Как сообщает пресс-центр организации, аннулировать ранее зарегистрированный документ можно прямо на сайте федеральной службы.

Специальный электронный сервис заработал в четверг, 20 апреля. Он позволяет гражданам бесплатно и самостоятельно прекратить действие документа из дома или офиса. Чтобы прекратить действие декларации, нужно иметь личный кабинет организации на сайте Госуслуг и сертификат квалифицированной электронной подписи.

«Запуск данного функционала позволит сократить и временные издержки, связанные с получением государственной услуги по прекращению декларации о соответствии и получить услугу полностью в электронном виде», — отмечается на сайте Росаккредитации.

Федеральная служба, создав новый сервис, предоставила гражданам выбор: отправить уведомление в орган сертификации или Росаккредитацию по почте либо через сайт федеральной службы.

Как аннулировать декларацию через сервис: