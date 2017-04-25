Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
НЕОФЛЭЙМ® 517 РА
img-20160819145132-498

Росаккредитация ввела новый сервис для аннулирования декларации

Наталья Кузнецова 25.04.2017 В России, Новости

Росаккредитация упростила процедуру прекращения действия декларации о соответствии. Как сообщает пресс-центр организации, аннулировать ранее зарегистрированный документ можно прямо на сайте федеральной службы.

Специальный электронный сервис заработал в четверг, 20 апреля. Он позволяет гражданам бесплатно и самостоятельно прекратить действие документа из дома или офиса. Чтобы прекратить действие декларации, нужно иметь личный кабинет организации на сайте Госуслуг и сертификат квалифицированной электронной подписи.

«Запуск данного функционала позволит сократить и временные издержки, связанные с получением государственной услуги по прекращению декларации о соответствии и получить услугу полностью в электронном виде»,  — отмечается на сайте Росаккредитации.

Федеральная служба, создав новый сервис, предоставила гражданам выбор: отправить уведомление в орган сертификации или Росаккредитацию по почте либо через сайт федеральной службы.

Как аннулировать декларацию через сервис:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь на Едином портале государственных или муниципальных услуг как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
  2. Найдите ранее зарегистрированную декларацию о соответствии, действие которой хотите прекратить. Поиск идет по регистрационному номеру документа и дате начала действия
  3. Внесите данные о прекращении действия декларации
  4. Подпишите документ квалифицированной электронной подписью. Ее нужно получить в удостоверяющем центре. Для подписи необходим плагин, который можно скачать на сайте сервиса.

Тэги

Смотрите также

С серыми сертификатами будут бороться на уровне ЕАЭС

Зачастую импортная продукция не проходит лабораторные испытания, сертификаты на эти материалы приобретаются. Отозвать продукцию с …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон