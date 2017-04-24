Битва с контрафактом на рынке огнезащиты: кто виноват и что делать

Борьба с фальсификатом и недобросовестной конкуренцией на рынке средств огнезащиты стали основными вопросами на Международной научно — практической конференции «Огнезащита XXI века». Мероприятие состоялось 18 апреля в Москве. В нем приняли участие эксперты, представители МЧС России, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), государственных органов, Росаккредитации, ГосСтройнадзора, Минстроя и другие.

Как сообщает пресс-служба Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОБП), участники конференции так и не смогли прийти к единому решению вопроса «Что делать?». В России по данным различных источников от 70 до 90 % сертифицированных материалов в сфере огнезащиты инженерных сетей и строительных конструкций – фальсификат. С этих данных присутствующие начали обсуждение темы борьбы с контрафактом.

«Кто виноват» – в этом вопросе разногласий не возникло. К виновным в фальсификате специалисты отнесли неэффективность государственного регулирования и контроля, несовершенство законодательства, коррупцию, которая влечет за собой нечестную конкуренцию. Последняя, по мнению участников, не дает развиваться рынку огнезащиты и отрицательно влияет на состояние пожарной безопасности. В качестве доказательства были представлены липовые сертификаты лжеорганов по сертификации и испытательных лабораторий, последствия серьезных пожаров с последствиями в виде обрушения конструкций и колоссального ущерба.

Единый выход из ситуации участники конференции так и не смогли найти. Представители бизнеса предлагали коренным образом пересмотреть некоторые законы, например, «О стандартизации в Российской Федерации». Этот документ, по бизнес-сообщества мнению, должен помочь навести порядок в проблеме фальсификата. Эксперты и специалисты госструктур парировали, сообщив, что данный закон работает. Как отметил представитель Минстроя Юрий Глуховенко, контрафакт появляется, когда на рынке на него есть спрос. Некоторые участники призвали признать липовую огнезащиту скрытым террористическим актом. Также они предложили осуждать на длительные сроки лишения свободы выдающих фальшивые сертификаты соответствия.

Исполнительный директор Ассоциации «Союз 01» Сергей Чеботарев сообщил, что в России нет закона, который предусматривает отзыв продукции. При этом на Западе эти меры хорошо зарекомендовали себя. Отзыв мог бы оказать существенное влияние на фальсификат.

Генеральный директор «Тизол» Михаил Мансуров, пытаясь найти решение проблемы отрасли, предложил производителям средств огнезащиты объединиться в сообщество. По мнению Мансурова, важно действовать сообща, вместе решать проблемы и выявлять среди партнеров «не чистых» бизнесменов.

По итогам конференции участники так и не согласовали итоговый проект резолюции. Специалисты предложили отразить в документе объективный анализ ситуации, адекватные современной ситуации предложения и практические рекомендации. Итоги работы конференции, отраженные в резолюции, по задумке должны стать эффективным механизмом контроля и заложить базу для создания цивилизованного рынка огнезащиты.

Напомним, месяц назад, в марте, были озвучены данные по контрафакту на рынке огнезащиты России. По подсчетам Российского союза предпринимателей и промышленников, объем фальсификата достигают 80 — 85 %. Для упорядочения рынка были предложены меры, которые направлены на ужесточение наказания для недобросовестных производителей огнезащиты и сертификационных центров.