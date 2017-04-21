Южноуральские ученые создали уникальный огнезащитный материал

Челябинские ученые разработали новый огнезащитный материал из отходов производства для защиты сооружений. Как сообщает пресс-служба Южно-Уральского государственного университета, продукт способен выдержать 800 градусов по Цельсию с потерей 30 % прочности.

Материал создали специалисты на кафедре «Строительные материалы и изделия» Архитектурно – строительного института ЮУрГУ. Разработчик – доцент кафедры, кандидат технических наук Александр Орлов. Продукт обладает уникальными огнезащитными свойствами. Одно из достоинств разработки – сырье не требует обжига, что значительно сокращает расходы и позволяет обеспечить безопасность людей в процессе обработки продукта.

«Мы соединяем специальный затворитель и серпентин. По нашим расчетам такой вариант имеет меньшую себестоимость, чем существующие огнезащитные листы. В качестве затворителя можно применять отходы, что позволит нам снизить себестоимость конечного продукта и улучшить экологическую обстановку. В идеале два техногенных отхода (от асбеста и затворитель) дадут один хороший огнезащитный материал», — рассказал Александр Орлов.

Специалист отметил, что в Челябинской области очень развита промышленность, а значит, имеется много техногенных отходов. К примеру, асбест, которому сопутствуют другие породы, в частности, серпентин.

По словам ученого, сейчас существует тенденция создавать материалы на основе гипса, которые при воздействии огня теряют воду, препятствуя распространению пламени. Правда, при этом у них есть недостаток – продукция полностью разрушается. Однако челябинским учетным удалось справиться с этой проблемой. Разработка специалистов ЮУрГУ выдерживает 800 градусов по Цельсию с потерей 30 % прочности.

Ученые пока находятся в начале пути по разработке экономичного надежного огнезащитного материала. При этом им удалось создать уникальный продукт, которому нет аналогов в России и мире. Над проектом работают студенты, бакалавры, магистры, аспиранты и сотрудники. Они подбирают наиболее подходящее соотношение компонентов и условия для их реакции. Александр Орлов вместе с коллегами собираются получить патент на изобретение.