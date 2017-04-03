Реальная огнезащита: проекты и их воплощение

Смысловым ядром конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса», которая проводилась в Уфе 30 – 31 марта, стал поиск точек соприкосновения между проектировщиками, производителями огнезащитных материалов и подрядными организациями. Проблема в том, что все участники рынка по-разному определяют для себя и без того зыбкую границу между экономической целесообразностью использования тех или иных технологий и их коммерческую привлекательность.

В первый день было заслушано двенадцать докладов, которые были разделены на три секции: огнезащитные краски, системы конструктивной огнезащиты и системы пожаротушения на объектах ТЭК. Во второй день мероприятия, состоялся круглый стол, на котором обсуждались проблемы практики применения этой продукции. В работе конференции приняло участие более ста сотрудников проектировочных институтов, высших учебных учреждений, инженеров по пожарной безопасности предприятий ТЭК, разработчиков огнезащитных материалов и систем пожаротушения. Спонсором мероприятия стала компания 3М (США).

Основной тенденцией на всех рынках товаров и услуг в России становится укрупнение производств, в том числе и за счет закрытия мелких предприятий. Характерна такая ситуация и для сектора продажи и услуг в области огнезащиты. Проблема подделок брендов известных производителей стала существенно менее острой. Прецеденты подобного рода случаются, но не носят тотального характера, как семь – десять лет назад. Сейчас сравнительно небольшие компании удерживаются на плаву только за счет того, что емкость рынка растет сама по себе.

«Значительная часть производителей малого бизнеса в принципе не могут производить качественную продукцию в области пожарной безопасности, поскольку для этого необходимо классное оборудование, отличное сырье, лаборатория контроля и квалифицированный персонал», — подчеркнула Марина Гравит.

В отрасли остро встала проблема огнезащитных работ в рамках выполнения интегрированных нефтяных контрактов (IPC). На заключение таких договоров в России идут в тех случаях, когда привлечь инвестора на «сложное» месторождение нефти сразу не получается. Соответственно, по таким контрактам иностранцы работают целиком и полностью по своим технологиям, применяя исключительно иностранные материалы. Дело в том, что заказчик использует не сертифицированные в России материалы и это является острой проблемой. По сути, такая правовая коллизия делает возможным прекращение эксплуатации таких объектов. «Любой служака-капитан закроет это производство после первой же проверки. И будет прав!», — заключил заместитель председателя рабочей группы НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов Олег Ламкин.

Однако главной проблемой отрасли является не правовой нигилизм, обилие контрафакта, а банальное недофинансирование работ по огнезащите. Все проблемы, так или иначе, упираются в заказчика: зачастую он просто не имеет средств для того чтобы по всем нормам и правилам возвести объект, который будет эксплуатировать, извлекая прибыль. В свою очередь, проектировщики не рискуют указывать на все подводные камни, на возможное увеличение строительных расходов, так как заинтересованы в том, чтобы их проект был одобрен. Конечным звеном становится подрядчик, которому приходится иметь дело с красками, применять которые в конкретных условиях в принципе нельзя. Исполнитель работ повсеместно сталкивается с ситуацией, когда материал требует замены. На внесение изменений в проект в лучшем случае уходит от одного до трех месяцев. Это может быть весьма критичным показателем, учитывая, что огнезащитные работы проводятся непосредственно перед запуском производства. Необходимо также меть в виду, что зачастую материалы не выдерживают заявленных в сертификате характеристик. И, как показывает практика, на всех этапах идет удешевление проекта.

«Мы сталкиваемся с большими проблемами, когда проектная смета работ по огнезащите изначально оказывается заниженной. Еще более неловкая ситуация складывается, когда производитель занижает расход материала, чтобы получить конкурентное преимущество. Для нас это оборачивается огромным перерасходом краски и приходится всем доказывать, что заложенного проектом объема физически не хватит», — отметил генеральный директор компании «АМТ-Антикор» (Санкт-Петербург) Олег Тараненко.

Специалистами этой компании был проведен обжиг двенадцати образцов вспучивающейся краски российского производства. Из них только две выдержали заявленное время (F 60), еще одна показала близкий к нормативу результат. Отдельные образцы не продемонстрировали даже необходимого уровня адгезии. Примечательно, что оба качественных материала предназначены для защиты металлоконструкций в условиях углеводородного горения. Толщина покрытия для него необходимо гораздо более значительное, а значит и количество слоев необходимо большее.

«Проблема в сопроводительных документах сомнительного происхождения. Сертифицирована эта продукция с явным занижением расхода материала, но с высокими показателями огнестойкости. Недобросовестная конкуренция на рынке это упущенная выгода производителей качественных материалов, — вот на чем нужно акцентировать внимание, вот для чего нужно объединяться адекватным участникам рынка», — отметила доцент кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений» СПбПУ Марина Гравит.

Огнезащита является отраслью, в которой наиболее интенсивно обновляется и дополняется нормативная база. Зачастую, положения законов и правила противоречат друг другу. Уже в обозримом будущем планируются все новые дополнения в такие фундаментальные нормативные акты, как ФЗ-123. Таким образом, необходимость обсуждать накапливающиеся проблемы отрасли у специалистов в обозримом будущем не исчезнет.