Реальная огнезащита: проекты и их воплощение

В течение двух дней 30 и 31 марта специалисты-огнезащитчики обсуждали проблемы отрасли. В рамках международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса», которая состоялась в Уфе, было заслушано 12 докладов в трех основных секциях: огнезащитные краски, системы конструктивной огнезащиты и системы пожаротушения на объектах ТЭК. На второй день мероприятия, состоялся круглый стол, на котором обсуждались проблемы практики применения этой продукции. В работе конференции приняло участие более ста сотрудников проектировочных институтов, высших учебных учреждений, инженеров по пожарной безопасности предприятий ТЭК, разработчиков огнезащитных материалов и систем пожаротушения.

«В отрасли остро встала проблема огнезащитных работ в рамках выполнения интегрированных нефтяных контрактов (IPC). На заключение таких договоров в России идут в тех случаях, когда привлечь инвестора на «сложное» месторождение нефти сразу не получается. Соответственно, по таким контрактам иностранцы работают целиком и полностью по своим технологиям, применяя исключительно иностранные материалы. Дело в том, что заказчик использует не сертифицированные в России материалы и это является острой проблемой», — отметила доцент кафедры строительства уникальных зданий и сооружений СПбПУ Марина Гравит.

По сути, такая правовая коллизия делает возможным прекращение эксплуатации таких объектов после первой же проверки со стороны надзорных органов РФ. Другой важной стороной проблемы отрасли явилось определение зыбкой границы между экономической целесообразностью использования тех или иных технологий и их коммерческой привлекательностью. Далеко не все вопросы, которые были поставлены, близки к своему полному разрешению, поэтому, профессиональное сообщество продолжит поиск наиболее рациональных решений в рамках других конференций, которые состоятся в городах России уже в ближайшее время.