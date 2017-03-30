Оборот фальсификата на рынке огнезащиты достигает 85 %

Как сообщил первый заместитель председателя комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Андрей Лоцманов, ежегодный оборот огнезащитных материалов составляет 63 – 68 млрд рублей. По подсчетам Российского союза предпринимателей и промышленников, рынок огнезащиты на 80 – 85 % составляет фальсификат.

Для упорядочения этого рынка предложен ряд мер, они направлены на ужесточение санкций против недобросовестных производителей огнезащиты, а также сертификационных центров, которые выдают все необходимые заключения, необходимые для производсив новых товаров. Предложения ассоциации «Союза 01» одобрили на уровне министерств.

«Нам предложено подготовить конкретные изменения в нормативные акты, которыми регулируется отрасль. Их необходимо согласовать с МЧС, с Минпромторгом. Так что скорость принятия решений зависят, в том числе, и от нашей расторопности, от эффективной работы ассоциации «Союз 01». Предложения необходимо не только представить в кратчайшие сроки но и согласовать с РСПП и министерствами. Уже после этого наш вопрос будет выносится на заседание Госкомиссии. Это только первый маленький шаг в деле совершенствования юридических основ работы отрасли», — сообщил руководитель секции огнезащиты ассоциации «Союз 01» Евгений Кузнецов.

Изменения коснутся многих аспектов производства и оборота огнезащитных материалов. По предварительным планам, они должны быть подготовлены к очередному заседанию Госсовета, который состоится в первой половине 2018 года.