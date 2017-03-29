Огнезащита-2017. В Уфе обсудят проблемы отрасли

Завтра 30 марта в Уфе начнется конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». К настоящему времени зарегистрировано уже более 120 участников мероприятия, среди которых профильные специалисты таких компаний, как «Башнефть», «Транснефть», НИПИ «Инжиниринг Нефтегазохимии», «Башкирэнерго» и ряд других компаний. Кроме того, в работе конференции примут участие сотрудники НСОПБ и других образовательных учреждений, занятых проектированием систем огнезащиты и пожаротушения.

С докладами выступят тринадцать руководителей компаний, занятых в отрасли. Так, новые технические способы защиты объектов нефтегазовой отрасли от углеводородного горения представят сотрудники компании 3М (США).

Во второй день конференции состоится обсуждение одной из наиболее острых проблем отрасли – несоответствие реальных технических характеристик огнезащитных материалов тем данным, которые представлены в сертификатах. Будет рассмотрен опыт работы на объектах такой компании как «Газпром нефтехим Салават».