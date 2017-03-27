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Саморегулирование в огнезащитной отрасли будет дополнено контролем со стороны исполнительной власти

Александр Семухин 27.03.2017 В России

На заседании межведомственной рабочей группы по осуществлению защиты и повышения качества контроля российского рынка промышленной продукции при государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции рассмотрели предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере противодействия незаконному обороту огнезащитных материалов. Эти предложения подготавливались более года. Инициативная группа из Свердловской области подготовила пакет предложений, который был направлен в региональное министерство промышленности. В ее состав входили представители бизнеса, надзорных органов, исполнительной власти, сотрудники научных учреждений.

Была рассмотрена новая концепция введения процедуры нотификации органов по сертификации продукции и испытательных лабораторий. Она подразумевает официальное наделение федеральным органом исполнительной власти полномочиями для проведения работ по обязательной сертификации продукции в конкретной области. Как сообщает пресс-служба министерства промышленности России, этот механизм государственного регулирования безопасности рынка положительно зарекомендовала себя в Европейском союзе.

Как подчеркнул заместитель министра Глеб Никитин, на сегодня задача Росстандарта – отработать механизмы реализации национальной системы с привлечением испытательных лабораторий, органов по сертификации подведомственных организаций, на основе проведенной апробации отработать ее реализацию на практике.

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